Weekend in danza alla Sala Pasolini a Salerno con la rassegna “Incontri”

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Fine settimana incon la”, organizzata dall’Associazione Campania, che porta in scena il contemporaneo declinato nelle sue versatili sfaccettature. Antonella Iannone, che ne firma la direzione artistica, ha scelto spettacoli tra loro diversi – e complementari, in qualche modo – per proporre un percorso d’indagine sullo stato dell’arte tersicorea oggi. E così sabato 4 novembre 2023, alle ore 21, lacon la compagnia Zerogrammi diventerà il luogo di “INRI”, la coreografia di Stefano Mazzotta. I personaggi di questo racconto, dai colori grotteschi, paradossali, improbabili pur nella loro veridicità, si muovono sulla scena ...

Che sia per un, un ponte, o per una breve vacanza, il Principato delle Asturie ha molto da ... Un programma culturale internazionale offre mostre, teatro,, cinema, musica e conferenze. In ...

Un Weekend a tutta Danza per il CSI | Notizie | Sport | CSI Centro Sportivo Italiano

Weekend in danza alla Sala Pasolini a Salerno con la rassegna ... Il Denaro

da chi pratica il dance floor ogni weekend a chi non ballerebbe sotto tortura. Anche i giocatori totalmente imbranati nell'arte della danza - come chi vi scrive - possono capire come muoversi grazie ...Undici anni, tanta determinazione e una grande passione per la danza classica. È Sara Figuccia, giovane porcarese di talento e allieva della scuola Armonia danza arte & movimento di Capannori diretta ...