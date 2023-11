Vovan e Lexus | chi sono i due comici russi che hanno ingannato Meloni | gli scherzi telefonici ai politici e l’accusa di lavorare per i servizi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Si chiamano Vladimir Kuznetsov, 33 anni, e Aleksei Stolyarov, 32, i duenoti come “” cheteso una trappola telefonica alla presidente del Consiglio Giorgia, spacciandosi per un politico africano e spingendola a parlare della necessità di una “via d’uscita” dalla guerra in Ucraina (l’audio). Il duo ha costruito la propria carriera sugli, aie non solo: spesso – ma non sempre –preso di mira esponenti dell’opposizione al regime di Vladimir Putin, attirandosi così le accuse diper idi Mosca. A dirlo, per esempio, fu nel 2016 l’avvocato Mark Fejgin, difensore dell’aviatrice ucraina Nadya Savchenko, ...