Volley femminile | Novara infila il pokerissimo e comanda la Serie A1 Sigilli di Chieri e Cuneo | ok Firenze

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il pomeriggio di Ognissanti ha offerto quattro partite valide per la quinta giornata dellaA1 diha surclassato Trento con un perentorio 3-0 (25-23; 25-19; 25-20) e hato il quinto successo consecutivo, confermandosi in testa alla classifica generale a punteggio pieno e infliggendo la quinta sconfitta di fila alle dolomitiche. Show della solita Vita Akimova (23 punti, 4 ace), bene anche Greta Szakmary (13) accanto a Caterina Bosetti (6), al centro Anna Danesi (7) e Cristina Chirichella (6) sotto la regia di Francesca Bosio. Tra le fila delle ospiti le migliori sono state Carly Dehoog (11), Rossella Olivotto (10), Francesca Michieletto (111) e Yana Shcherban (10).ha battuto Roma per 3-2 (25-22; 25-27; 25-23; 22-25; 15-12), ottenendo il terzo ...