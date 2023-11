Voci di Gaza – Separati dalle famiglie sotto le bombe | “È un dolore indescrivibile” Il racconto dell’operatore Oxfam bloccato a Rafah

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Mahmoud, operatore di, era in viaggio dall’Egitto per rientrare nella Striscia quando è iniziata l’escalation del conflitto. In questo messaggio racconta i 23 giorni in cui è rimastoal valico di, preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, che non è con lui. Ildi Mahmoud fa parte di una serie di testimonianze giornaliere degli operatori e dei manager diche ilfattoquotidiano.it ha deciso di pubblicare. L’obiettivo è avere giorno per giorno unin prima persona da parte dei civili a, coloro che in questo momento stanno pagando il prezzo più alto del conflitto. LA CAMPAGNA – Aè catastrofe umanitaria, gli aiuti di ...