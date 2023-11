Virus sinciziale | influenza e Covid | i consigli dei pediatri su come proteggere i bambini

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Il freddo è ormai arrivato e non può che essere necessario cercare di agire, soprattutto per agire, in ottica preventiva, per evitare che ipossano ammalarsi. Anche nel 2023, sono tre le patologie in cui si potrebbe incorrere,, che già un anno fa hanno messo in crisi i pronto soccorso a causa dei numerosi accessi da parte di genitori che erano preoccupati per i sintomi riscontrati, alcuni anche particolarmente gravi. Almeno per ora gli scienziati non hanno certezze sul periodo di comparsa di queste tre malattie, cosìse possa esserci la un picco per tutte in contemporanea, ma non può che essere utile conoscere il parere degli esperti su cosa fare peri piccoli, che possono incorrere nei disturbi soprattutto ...