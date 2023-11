Vienna sotto choc | a fuoco il cimitero ebraico | svastiche sui muri | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Continuano ad aumentare la tensione e la paura per gli ebrei in Europa. Dopo i fatti di Parigi, nella notte tra martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre è stato appiccato un incendio nella sezione ebraica delcentrale di. Inoltre suiesterni sono state disegnate delle. A renderlo noto è stato Oskar Deutsch, presidente della comunità ebraica di. L'incendio ha anche interessato l'atrio d'ingresso di una sala cerimoniale, ma per fortuna non sono stati registrati feriti. In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge — Oskar Deutsch ...