Vienna | incendio al cimitero ebraico e svastiche sulle mura | «In fiamme una parte della sala cerimoniale»

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Un incendi è scoppiato questa notte aldi, nelladedicata alla comunità ebraica.sono comparse, a vernice rossa, dellee anche la scritta Hitler. Lo ha confermato sui social network Oskar Deutsch, presidentecomunità ebraicacapitale austriaca. «L’anticameraè bruciata,disegnateesterna», ha scritto Deutsch, «nessuna persona è rimasta ferita. Stanno indagando i vigili del fuoco e la polizia». L’episodio avviene mentre si moltiplicano in diverse città d’Europa atti vandalici di chiara matrice antisemita, dalle stelle di David comparse ...

... nelle strade e online: i dati e le segnalazioni Undoloso nella sezione ebraica del cimitero dila scorsa notte, stelle di David tracciate ieri mattina sulle facciate di case ...

(Adnkronos) - Un incendio doloso nella sezione ebraica del cimitero di Vienna la scorsa notte, stelle di David tracciate ieri mattina sulle facciate di case parigine. In Europa è ormai allarme ...Non meno agghiacciante l'incendio di oggi al cimitero ebraico di Vienna, uno dei 76 crimini contro gli ebrei denunciati negli ultimi 12 mesi in Austria, dove i reati sono cresciuti del 300%. Ma la ...