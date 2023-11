Viaggiare “pensando all’Impero Romano” | itinerario alla scoperta delle civitas più digitali d’Italia

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 1 novembre 2023) “Quante volte pensi?“. È la domanda che da qualche settimana spopola soprattutto sui social, per rispondere ad un trend nato negli USA secondo il quale gli uomini penserebbero anche più volte al giorno. Un trend arrivato anche in Italia, dove non solo gli utenti dei social, ma anche esperti d’arte, registi di fama mondiale, calciatori e politici si sono prestati al gioco, formulando le interpretazioni più creative. Ma quali sono i luoghi in cui, fuori da Roma, è possibile indossare la toga e vivere una giornata da anticoanche senza avere un portafoglio pieno di sesterzi? A esplorarli è SumUp, che ha selezionato un curioso, da nord a sud,di 10 province in cui – tra acquedotti, arene, ...