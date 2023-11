Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023)DEL 1° NOVEMBREORE 17.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALTEZZA RACCORDO IN DIREZIONE VERSO TRIGORIA TRAFFICO SCORREVOLE SU QUASI TUTTO IL TERRITORIO DELLANEL REATINO, SULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL SANT’ANGELO. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. SULLA BRACCIANESE, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA OSTERIA NOVA E VIA DI TRAGLIATELLA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO AOGGI E DOMANI, POTENZIATE LE LINEE BUS PER I CIMITERI FLAMINIO LAURENTINO VERANO SAN VITTORINO SANTA MARIA DI GALERIA E OSTIA ANTICA. IL DETTAGLI OSU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT È TUTTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO ...