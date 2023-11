Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023)DEL 1° NOVEMBREORE 15.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SU QUASI TUTTO IL TERRITORIO DELLASULLA BRACCIANESE, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA OSTERIA NOVA E VIA DI TRAGLIATELLA NELLE DUE DIREZIONI NEL REATINO, SULLA SALARIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL SANT’ANGELO. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AOGGI E DOMANI, POTENZIATE LE LINEE BUS PER I CIMITERI FLAMINIO LAURENTINO VERANO SAN VITTORINO SANTA MARIA DI GALERIA E OSTIA ANTICA. IL DETTAGLI OSU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT INFINE QUEST OGGI ORARIO FERIALE SULLE FERROVIE METRE EVITERBO. INOLTRE STOP AL CANTIERE SERALE DELLALIDO, ...