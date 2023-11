Vasseur In Brasile per continuare a crescere e migliorare

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) A Interlagos ultima tappa della tripletta americana per la Formula Uno SAN PAOLO () - Una Ferrari dai due volti approda inper provare a fare un altro step in avanti. Frederic, in vista della tappa di Interlagos, assicura "il massimo impegno da parte di tutti noi. Ci aspettiam