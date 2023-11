Uomini e Donne | Manuela Carriero torna sui social dopo aver abbandonato il trono | “Ecco cosa mi ha ferito profondamente”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Èta suiildi. Arrivata nel dating show di Maria De Filippi con tutte le migliori intenzioni, nelle scorse puntate l’ormai ex tronista ha dovuto affrontare l’esodo dei suoi corteggiatori, che hanno deciso di abbandonare la trasmissione. Nonostante laabbia provato a contattarli per convincerli are nel parterre, i due non sonoti sui loro passi, portandoa dover lasciare il. Ieri sera, in occasione della festa di Halloween, l’ex volto di Temptation Island ha postato una foto con una didascalia che è sembrata una frecciatina rivolta ...