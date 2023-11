Uomini e Donne | anticipazioni | Maurizio ed Elena lasciano il programma

Ieri, sabato 31 ottobre, si sono registrate le nuove puntate di: scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi . Ecco le anticipazioni diffuse dal blog di Isaechia., Anticipazioni Trono Over :...

Martedì 31 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Il consueto appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne non ci sarà questo pomeriggio. Maria De Filippi non andrà in onda nel giorno mercoledì 1° novembre a causa della ricorrenza di Ognissanti. Come ...Stiamo parlando di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. I due, infatti, ad un passo dalle nozze – in molti ricorderanno la proposta di matrimonio al centro dello studio di Uomini e Donne – si ...