Una nuova retrospettiva celebra la carriera e la lungimiranza di Salvatore Ferragamo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Quest’anno ricorre il centesimo anniversario dall’apertura della prima boutique del brand a Hollywood, risalente al 1923: un luogo di arte e artigianalità che in breve tempo diventò la destinazione preferita di star e celebrità internazionali come Pola Negri, Mary Pickford, Joan Crawford e Rodolfo Valentino. Per questa occasione la mostra “1898-1960”, esposta a Firenze al Palazzo Spini Feroni e aperta fino al 4 novembre 2024, ricorda i momenti e gli eventi più importanti della storia di un uomo, un artigiano, un imprenditore e visionario, un “Calzolaio delle Star” che ha saputo anticipare i tempi dando vita a una tradizione di creatività e modernità che ancora oggi, con la sua eleganza ed eccellenza, guida e ispira la maison. Cartolina del Calzaturificio& C. in via Mannelli 57 a Firenze. Courtesy of ...