Un posto al sole | anticipazioni 2 ottobre | Marina e Lara di nuovo ai ferri corti

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Giovedì 22023, nella fascia preserale di Rai Tre, Unalandrà in onda con una nuova puntata. Cosa accadrà nel corso delspumeggiante episodio dello sceneggiato ambientato a Napoli? Dagli spoiler è possibile evincere che in seguito al confronto avuto conavràla conferma che in realtà i sospetti di Correale erano fondati.tornerà alla carica, cercherà di attuare un piano per tenere a distanza l’ex compagna di suo marito. Scopriamo insieme qualchein più sulla nuova puntata di Upas. UnalNella messa in onda di Unal, in programma giovedì 2 ...