Un mero salario di sopravvivenza non assicura una vita libera e dignitosa

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Ildignitoso non è necessariamente quello indicato nei Ccnl (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro), anche se stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative. Così la sentenza della Corte di Cassazione 27769 del 2 ottobre 2023, intervenuta nel giudicare anticostituzionale la retribuzione del Ccnl Servizi Fiduciari, applicata ad alcuni ricorrenti occupati nel settore. La Corte di Cassazione ricorda che il giudice di merito, per indicare una retribuzione rispettosa dell’art. 36 della Costituzione, può riferirsi alla retribuzione dei contratti collettivi, ma può anche discostarsene se non la ritiene congrua. Questa sentenza mette all’angolo la contrattazione collettiva nazionale di lavoro come agente salariale? No, a parer mio. Molti operatori del settore, avvocati e esperti di diritto del lavoro sono preoccupati che la sentenza possa ...