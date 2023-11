Un libro racconta il rapporto tra i dittatori e i loro cuochi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) «Prendi alcuni fagioli lunghi, una patata dolce, dei pezzi di zucca, zucchina, melone, ananas, aglio, un po’ di carne di pollo o di manzo, e due o tre uova. Puoi aggiungere un pomodoro e una radice di loto. Metti a bollire il pollo, poi unisci lo zucchero, il sale e le verdure. Fai cuocere più o meno mezz’ora. Alla fine puoi aromatizzarla con la radice di tamarindo». E la zuppa agrodolce, la più diffusa in Cambogia, è pronta. A illustrare la ricetta è Yong Moeun, per molti anni cuoca e confidente di Pol Pot, il dittatore cambogiano, che lei ricorda con un misto di tenerezza e ammirazione mentre parla con Witold Szab?owski, l’autore di “Come sfamare un dittatore”. Un incredibile reportage (pubblicato da Keller Editore) attraverso quattro continenti, dall’Iraq al Kenya, da L’Avana a Baghdad, dalla Cambogia all’Uganda e all’Albania per raccogliere i racconti deidi ...