Un anno difficile | svelato il trailer italiano da I Wonder Pictures!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 1 novembre 2023) IPictures ha, tramite comunicato stampa, iltutto indi Un, la commedia che arriverà nei cinema il prossimo 30 novembre: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Recentemente, IPictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, ha diffuso ildella brillante commedia francese Un, diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano – già noti per il clamoroso successo del film campione d’incassi Quasi Amici – nei cinema italiani dal 30 novembre. Trovate ilproprio qua sotto, godetevelo! Ildi Un ...