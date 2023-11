Ultime Notizie Roma del 01-11-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Vigno nuovamente gli astri in apertura di giornale mentre l’esercito di Israele a Cerca Gaza City in Egitto Chi era carri armati al confine per impedire l’ingresso agli sfollati nel paese ma fa uscire dal valico di rafah fa in gravi condizioni persone con passaporto straniero con doppio passaporto nella pista delle 500 persone autorizzate anche gli italiani e palestinesi con residenza nel nostro paese Intanto il catarro avrà raggiunto un accordo con Israele ed Egitto per la liberazione di altri ostaggi continuano gli attacchi dell’aviazione italiana nella striscia dopo il bombardamento di campi profughi ieri un pesante ride ha colpito il Covo dei terroristi di Amazon Secondo te la birra che oggi riferisce dell’uccisione di uno dei responsabili degli ...