Udinese | Balzaretti frena la Juventus | “Samardzic senza dubbi rimarrà con noi fino a giugno”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Prima dei sedicesimi di Coppa Italia frae Cagliari, Federico, Responsabile dell’Area Tecnica dei friulani, ha parlato del futuro di Lazar. Il nome del centrocampista che in estate è stato virtualmente un giocatore dell’Inter, è ora un profilo caldo per il futuro del centrocampo della. Tutto fermo però perche ha messo un freno alle voci.a Mediaset: “Lazar vogliamo tenerloalla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare. Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità. Ce lo vogliamo godere il più possibile, a fine anno tireremo le somme“. Sulla partita contro il Cagliari: “Quella di stasera è una gara importante, ci teniamo tanto. Siamo curiosi di ...