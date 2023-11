Ucraina | Zelensky | decisione su adesione Ue potrebbe essere presa quest' anno | L' Ue verso nuove sanzioni alla Russia | nel mirino 5 miliardi

01 nov 09:28: decisione su adesione Ue potrebbe essere presa quest'anno L'sta facendo di tutto per assicurare che la decisione sull'adesione all'Ue sia presa già quest'anno. E' quanto ha ...

Zelensky "tradito" dai suoi collaboratori: "Deriva messianica" ilGiornale.it

Onu: Mosca indaghi sulla strage di Hroza - Delegazione commissione esteri norvegese a Riga: sostegno a Kiev - Delegazione commissione esteri norvegese a Riga: sostegno a Kiev RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 616. L'Ue valuta altre sanzioni alla Russia per circa 5 miliardi di euro di scambi commerciali. Il Segretario alla Difesa degli Usa, Lloyd Austin. avverte: "Senza ...Il look di Zelensky e Netanyahu:il significato delle divise verde-oliva del presidente ucraino e total black di Bibi. Zelensky e Netanyahu: hanno scelto entrambi un particolare look per parlare al ...