Ucraina | Meloni vittima di comici russi Palazzo Chigi | “Ingannati”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La 'trappola' in una telefonata alla premier nel settembre scorso, quando uno deisi è spacciato per il Presidente della Commissione dell'Unione Africana e la presidente del Consiglio italiana avrebbe espresso giudizi sull'inefficacia della controffensivainterviene con una nota sul caso della telefonata di duealla premier Giorgia, nella quale uno di loro si è spacciato per un leader africano. Nel colloquio telefonico, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass, la presidente del Consiglio, ignara dello scherzo, avrebbe espresso giudizi sull’inefficacia della controffensiva. Ora la Presidenza del Consiglio esprime rammarico per la ‘trappola’ tesa daie ricostruisce i ...