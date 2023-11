Uccise un 75enne con un pugno | un arresto e 13 indagati per favoreggiamento

Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Altopascio (Lucca) dell'agosto scorso. Vittima un turista, Luigi Pulcini,, di Ascoli che era in vacanza. Il 6 agosto ilfu colpito con un pugno mentre faceva colazione in un bar, andò in coma e morì 10 giorni dopo in ospedale a Pisa. Nella notte i carabinieri hanno arrestato un giovane del posto , di cui al ...Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Altopascio (Lucca) dell'agosto scorso. Vittima un turista, Luigi Pulcini, 75enne, di Ascoli che era ...(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 01 NOV - Un uomo è stato arrestato per l'omicidio di Altopascio (Lucca) dell'agosto scorso. Vittima un turista, ...