Tutti i Santi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) La festa di , il 1 novembre si diffuse nell’Europa latina nei secoli VIII-IX. Si iniziò a celebrare la festa di anche a Roma, fin dal sec. IX.Un’unica festa per , ossia per la Chiesa gloriosa, intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sofferente. Oggi è una festa di speranza: “l’assemblea festosa dei nostri fratelli” rappresenta la parte eletta e sicuramente riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra vocazione vera: latà, cuisiamo chiamati non attraverso opere straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia del battesimo.Dai “Discorsi” di san Bernardo, abateA che serve dunque la nostra lode ai, a che il nostro tributo di gloria, a che questa stessa nostra solennità? Perché ad essi gli onori di questa stessa terra quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre celeste ...