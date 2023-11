Turismo | gli studenti del ‘De’ Liguori’ sempre più ambasciatori del territorio

... membro della Commissione per i Trasporti e ildel Parlamento europeo. Diversi i temi ...Lombardi a margine dell'incontro " abbiamo discusso lungamente delle difficoltà che oggi ostacolano...Doppio appuntamento per il primo weekend di novembre nella marina di Nardò e nel Cimitero Monumentale del capoluogo salentino.Gli italiani non rinunciano alle vacanze visto che 8 su 10 prevedono ... ha persino programmato un viaggio in funzione di un ristorante specifico in cui desiderava mangiare. Turismo del sonno ed ...