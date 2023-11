Tumore pancreas | svelato un meccanismo della malattia | lo studio italiano assist per cure

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 1 novembre 2023) (Adnkronos) – Nuove speranze contro il cancro algrazie a unopubblicato su ‘Nature’ dagli scienziati del San Raffaele di Milano, sostenuto da Fondazione Airc, Consiglio europeo delle ricerche (Erc) e ministeroSalute. Un gruppo guidato da Renato Ostuni, a capo del laboratorio di Genomica del sistema immunitario innato dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica (Sr-Tiget) e professore associato all’università Vita-Salute San Raffaele, hanno scoperto uninedito che promuove la crescita dell’adenocarcinoma duttale del(Pdac). Si tratta di “un loop infiammatorio” basato sull’interazione fra macrofagi e cellule tumorali, che gli autori individuano come un possibile bersaglio per nuove: “Il blocco di ...