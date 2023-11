Tu e tuo marito Bocchino travolge la Piccolotti | Lady Fratoianni balbetta da Floris | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nervi tesi a DiMartedì, su La7, tra Italoed Elisabettasul caso di Aboubakar Soumahoro e l'arresto di moglie e suocera. La deputata di Sinistra italiana, ex compagna di gruppo dell'onorevole-bracciante, attacca il governo sulla manovra: "C'è una bella differenza tra far pagare una patrimoniale alle case dei milionari oppure togliere la sanità alle persone comuni". Il direttore editoriale del Secolo d'Italia sfrutta il gancio per portare la discussione sullo scandalo Soumahoro: "Facciamo pagare qualcosa alla moglie di Soumahoro di cui tu hai candidato il". "La moglie pagherà...",lainsiste: "Vive in una villa lussuosissima pagata dalla moglie con i soldi che ha rubato al cibo degli immigrati. L'hai candidato tu!". "Io ...