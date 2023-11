Travolta e uccisa su via Mola Vecchia ad Anguillara | morta una 66enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tragedia ieri pomeriggio, martedì 31 ottobre, su viaall’incrocio con via Romana nel territorio di. Unaè stata investita da una Ford Fiesta guidata da una donna. Immediatamente i presenti hanno dato l’allarme e sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bracciano. Purtroppo, nonostante l’impegno dei soccorritori, per la vittima dell’investimento non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. La conducente della Ford Fiesta indagata per omicidio stradale La conducente della Ford Fiesta, identificata dagli uomini dell’Arma che hanno svolto anche i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, è stata identificata ed è ora indagata per omicidio stradale. Le attività dei militari si ...