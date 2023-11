Traffico Roma del 01-11-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione circolazione regolare al momento lungo le consolari e sulla rete viaria della capitale da oggi scatta l’orario invernale per le ZTL notturne di Trastevere San Lorenzo saranno attive il venerdì e il sabato anche se festivi dalle 21:30 alle 3 invariate le altre ZTL cittadine trasporto ferroviario ritardi sulla linea alta velocitàNapoli per un guasto tecnico in prossimità di Caserta ritardi fino a 90 minuti e possibili modifiche di percorso via Formia un casino ricordiamo infine che per lavori è chiusa la corsia tranviaria di via Prenestina tra via Togliatti e via Bresadola in questo tratto la linea tram a 14 è sostituita da bus con Deviazioni di percorso e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it e per questa sera è tutto da Marina riccomi gr per ...