Traffico Roma del 01-11-2023 ore 18 | 30

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Luceverdebuona serata Marina riccomidi rientro verso la capitale sulla diramazionenord confine tra Settebagni raccordo ed ancora sulla diramazione per Napoli 1 km di coda in avvicinamento al Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 auto in fila tra Casal Bertone la tangenziale est In quest’ultima direzionein coda sulla Laurentina tra il centro commerciale Maximo il raccordo nei due sensi di marcia trasporto pubblico ricordiamo che fino a tutto domani attacca potenziato il servizio verso le aree cimiteriali della città per il trasporto ferroviario ritardi sulla linea alta velocità Napoliper un guasto tecnico in prossimità di Caserta ritardi fino a 60 minuti e possibili modifiche di percorso via Formia o via Cassino per i dettagli di queste altre notizie potete ...