Traffico Roma del 01-11-2023 ore 17 | 30

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale Qualche rallentamento è segnalato su via Laurentina in uscita dal raccordo in direzione del centro al Nomentano lavori di asfaltatura su via dei Campi Flegrei possibili temporanee chiusura aloggi via dei Fori Imperiali isola pedonale deviat e le linee bus che vi transitano in tema di trasporto pubblico ricordiamo che fino a tutto domani ATAC potenziato il servizio verso le aree cimiteriali della città per i tagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ed è tutto da Marina riccomi grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità