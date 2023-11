Traffico Roma del 01-11-2023 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Luceverdema pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto incidente sul Raccordo Anulare in corrispondenza dello svincolo 17 Tor Bella Monaca lungo la carreggiata esterna possibili rallenta prestare attenzione in zona Borghesiana ancora un incidente in via di Vermicino ilè rallentato in corrispondenza di via dell’Osteria del finocchio sta piovendo un po’ ovunque andiamo cautela la guida il rispetto delle distanze di sicurezza al Nomentano lavori di asfaltatura su via dei Campi Flegrei possibili temporanee chiusura alper lavori chiusa la corsia cambiaria di via Prenestina tra via Togliatti e via Bresadola in questo tratto la linea tram 14 è sostituita da una navetta è da via Prenestina devia in via Bresadola via dei Castani e Piazza dei Gerani per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...