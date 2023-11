Traffico Roma del 01-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoregolare al momento lungo le consolari e sul Raccordo Anulare pochi gli spostamenti anche città resta chiusa alvia Labico per la presenza di alberi pericolanti tra via Policastro e Piazza Sessa Aurunca via dei Fori Imperiali oggi isola pedonale cambiano percorso le linee bus di zona trasporto pubblico per lavori a Chiusa la corsia tranviaria di via Prenestina tra via Togliatti e via Bresadola in questo tratto la linea tram 14 È su una vita è da via Prenestina devia in via Bresadola via dei Castani e Piazza dei Gerani e con il mese di novembre torna l’orario invernale per le ZTL notturne di Trastevere San Lorenzo che saranno Attiva è sempre dalle 21:30 alle 3 fa solo il venerdì e il sabato anche se festivi consueto orario del venerdì e del sabato invece per ...