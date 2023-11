Traffico Roma del 01-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Luceverdementre Mattia d’ascoltointenso sulla A24L’Aquila Tra la barriera diEst e Castel Madama verso L’Aquila in via di Torrevecchia rallentamenti per un incidente avvenuto all’incrocio con via Busalla incidente difficoltà per ilanche in via Eugenio di Mattei nei pressi di piazza Santa Maria della Pietà si è conclusa la quindicesima edizione della corsa dei Santi riaperte alstrade lungo il percorso di gara tra San Pietro il centro e Prati tornate regolari anche le linee bus che erano deviate oggi via dei Fori Imperiali a isola pedonale t’amerò percorso le linee bus che vi transitano vi ricordo che per lavori di realizzazione della metro C Piazza Venezia sono attive modifiche alla viabilità con la chiusura di parte della piazza frequenti ...