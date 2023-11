Traffico Roma del 01-11-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione e prudenza sulla A1Napoli per un incidente tra Valmontone e la diramazioneSud versocoinvolti un camion è un auto sono possibili e per agevolare la circolazione autostradale in questa giornata di festa dalle 9 alle 22 stop ai mezzi superiori alle 7 tonnellate e mezzo se non autorizzati dalla legge attenzione sul raccordo per un incidente all’altezza della diramazionenord lungo la carreggiata esterna sulla tangenziale riaperta l’uscita Nomentana in direzione di San Giovanni incidente con rallentamenti in via di Castel di Guido nei pressi di via del Fosso delle Grotte partita da Piazza Pio XII la Corsa dei Santi giunta quest’anno Alla quindicesima edizione fino alle 12 circa e chiuse le strade tra San Pietro il centro e Rione ...