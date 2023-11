Traffico Roma del 01-11-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione è sul raccordo file per incidente tra la Bufalotta e la diramazionenord lungo la carreggiata esterna in città incidenti in via della Magliana nei pressi di via Idrovore della Magliana in Viale Togliatti incrocio con via Edoardo D’Onofrio sulla tangenziale est temporaneamente chiusa l’uscita di via Nomentana in direzione di San Giovanni a causa della presenza di detriti sulla strada per la presenza di alberi pericolanti da ieri chiusa alvia Labico tra via Policastro e Piazza Sessa Aurunca via dei Fori Imperiali oggi è isola pedonale cambiano percorso le linee bus di zona torna alla manifestazione sportiva La Corsa Dei Santi giunta quest’anno Alla quindicesima edizione partenza e arrivo in Piazza Pio XII dalle 8 alle 12 circa chiuse le strade sul percorso di gara tra San Pietro ...