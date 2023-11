Traffico Roma del 01-11-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 novembre 2023) LuceverdeUn buongiorno dalla redazione per incidente auto in coda sullaCivitavecchia tra Cerveteri Ladispoli e Santa Marinella in direzione di Civitavecchia sulla carreggiata interna del raccordo tra mistine Tor Bella Monaca il transito avviene sulla sola corsia di sorpasso a causa di un incidente avvenuto in precedenza sono possibili rallentamenti incidenti sono segnalati anche sulle strade della capitale in via dei ramni a San Lorenzo in via della Magliana nei pressi di via Luigi Rava Invia Latina nei pressi di via Macedonia con quarto incidente fuori il raccordo in via di Pratica incrocio con via Campo Ascolano anche per quest’anno torna la manifestazione sportiva La Corsa Dei Santi tra San Pietro e il centro partenza e arrivo in Piazza Pio XII dalle 8 alle 12 circa chiuse le strade sul percorso di gara tra cui Ponte Corso Vittorio ...