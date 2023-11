Tra Argentina ed Italia | con chi giocherà Soulé?

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Matiassta attirando l’attenzione di tutti. Due grandi nazionali stanno monitorando il promettente calciatore della Juventus. Matiassi sta dimostrando una vera e propria rivelazione nel campionato di Serie A. Il giovane talento classe 2003 della Juventus sta attirando l’attenzione di tutti con prestazioni di spessore e gol di rara fattura. La sua incredibile abilità tecnica, combinata con un’intelligenza tattica notevole, lo rende una delle rivelazioni più promettenti della Serie A, ponendolo come una stella emergente nel panorama calcistico internazionale. Per lui parla un grande avvio di stagione: 5 gol in otto partite con la maglia del Frosinone.traIl giovane calciatore argentino, in prestito al Frosinone dalla Juventus, ha attirato l’attenzione del CT ...