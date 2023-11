(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiin giro indisturbati nelle aule della, nel giardino della struttura sino ad arrivare nelle automobili parcheggiate in cortile. E’ accaduto presso l’Istituto comprensivo “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, probabilmente a causa dei alcuni lavori di scavo profondo avvenuti a poca distanza dal plesso. Un numero elevato di ratti hanno cominciato a sguisciare prima nell’edificio che ospita laamaterna ed elementare e successivamente in quello delle medie. Si aggiravano tra i corridoi e la sala professori. Hanno spaventato alunni e docenti che se li sono visti sbucare tra i piedi all’improvviso. Hanno scorrazzato nei bagni e anchemensa creando allarme sotto il profilo igienicosanitario. Un’insegnante si è ritrovata un topo nel cofano dell’auto, un’altra docente ne ha ...

... quando mi sono trasferito una casa a ridosso degli argini di un fiumebassa ravennate: da ... dovrebbe venire a trovarmi a casa mia:da quattro o cinque libbre con il culo come quello di un ...

Emergenza topi nella scuola di Sant'Angelo dei Lombardi AvellinoToday

Topi nella scuola: disposta chiusura e disinfestazione anteprima24.it

In una scuola del torinese il dirigente scolastico ha dovuto chiudere la scuola dell’infanzia a causa di un continuo allarme topi. Già da qualche giorno, si legge su Open, era arrivata l’indicazione ...LA LOGGIA – Nella scuola dell’infanzia “Piccolo Principe” di via Giovanni Paolo II ci sono i topi. Per questo, il dirigente scolastico nella giornata di ieri ha deciso di chiudere l’istituto ...