Tony Colombo arrestato a Napoli | il Riesame respinge la richiesta di scarcerazione

Il tribunale del Riesame di Napoli ha respinto l'istanza del cantante palermitano, finito in cella con l'accusa di concorso esterno in associazione camorristica lo scorso 17 ottobre: il neomelodico resta quindi in carcere. La stessa decisione era stata presa qualche ...

Tony Colombo e Tina Rispoli restano in carcere: arresto confermato dal Riesame Sky Tg24

"In affari con i boss della Camorra", il neomelodico palermitano Tony Colombo resta in carcere PalermoToday

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la decisione di trattenere in carcere il noto cantante neomelodico Tony Colombo, accusato di aver favorito e riciclato denaro per conto del clan Di ...Pubblicità I concerti di Tony Colombo, il cantante neomelodico siciliano attualmente detenuto, non sembrano essere stati annullati. Nonostante sia in carcere dal 18 ottobre insieme alla moglie Tina ...