Tommaso Zorzi ha un nuovo amore? Lui risponde

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Simpatico, carismatico e con tanta voglia di dire ciò che pensa senza peli sulla lingua:è un influencer seguitissimo che ha imparato a farsi amare dai suoi fan prima sui social, poi all’interno della casa del GF Vip nel 2021. Una personalità forte, che non ha paura di dimostrarsi fragile senza però limitarsi nel dare la propria opinione, che questa piaccia o meno. Mai spaventato dalle critiche, l’unica sua preoccupazione sembra sempre essere stata la paura della solitudine, cosa che ha spesso raccontato all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo la sua bellissima storia d’conStanzani e i rumors estivi che lo vedevano passare le vacanze in compagnia, ora i fan disi chiedono se sia tornato ad innamorarsi. Unper ...

... Caterina Balivo , Cesare Bocci e Biagio Izzo, mentre per i Millenial Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e. Inoltre, come ospiti speciali hanno fatto il loro ...

Gf Vip, Tommaso Zorzi ha un nuovo amore Lui svela come stanno le cose Isa e Chia

Tommaso Zorzi del Gf Vip 5 è impegnato L'ex Riccanza svela la ... Spetteguless

Anzi, prontissima. Felici di poterlo riconfermare. Tommaso Zorzi, toccherà capire cosa farsene prima o poi: voto 5Ha vinto il Grande Fratello Vip pandemico. E poi Tommaso Zorzi, a due anni di ...Gli ospiti di ieri sera sono stati per i Boomer Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo, mentre per i Millenial Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso ...