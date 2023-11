Tinaba | la creatura di Matteo Arpe inciampa ancora Bilancio ko | ennesima ricapitalizzazione da mln di euro

Leggi su affaritaliani

Al suo ottavo anno di vita, l'app (acronimo di "This is not a bank") costituita nel 2015 e lanciata un anno dopo da Sator, il fondo di private equity che fa capo ainsieme alla sua Banca Profilo, che vuole porsi come nuova frontiera dei pagamenti digitali, avendo segnato 45 milioni didi perdite continua a costare carissima ai suoi azionisti, la stessa Sator e il veicolo lussemburghese Arepo Ti oltre alla banca. Qualche settimana fa, infatti, Sator ha staccato a favore delle casse diun assegno di 2 milioni e di 2,25 milioni è stato quello di Banca Profilo mentreSaror s'è impegnata a versare altri 2 milioni.