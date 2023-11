Tham Luang e l’incubo della grotta che ha “intrappolato” 12 ragazzi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Nove giorni isolati da tutto e, poi, altri otto per poter dire di essere usciti tutti sani e salvi da quelche aveva tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Stiamo parlando di, quelladove erano rimasti intrappolati dodicipiù il loro allenatore. Era l’estate del 2018. Uno di loro, quello che all’epoca dei fatti era il 13enne capitanosquadra di calcio, a febbraio del 2023 è morto in Inghilterra: il 17enne Duangphet Phromthep, chiamato da tutti Dom, era stato trovato privo di sensi nella sua stanza. È morto poi in ospedale qualche giorno dopo e, secondo quanto determinato dal medico legale, si sarebbe tolto la vita volontariamente. L’incidente di, cosa è accaduto anni dopo al capitano Aveva 13 anni ...

Appassionato di calcio, Promthep e i suoi compagni di squadra thailandesi si sono avventurati nella grotta diil 23 giugno 2018 e lì erano rimasti imprigionati, dopo le piogge torrenziali ...

