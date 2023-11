Terzo colpo da Latte e Sale | cassa forzata | presi 150 euro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora una volta il caseificiodi Torrione finisce nel mirino dei ladri. Nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, la vetrata in prossimità dell’ingresso della rivendita di prodotti caseari è stata. Chi si è introdotto all’interno del locale situato su Via Posidonia è riuscito a portare via, forzando il cassetto del registratore di, 150in contanti custoditi all’interno. E’ la terza volta che l’esercizio commerciale del quartiere Torrione poco distante dalla caserma Angelucci riceve la visita dei ladri di notte. L’ultimo in ordine di tempo fu compiuto lo scorso mese di giugno da un ladro in bicicletta che dopo aver infranto la porta la porta in vetro antisfondamento dell’ingressso andò dritto verso la ...