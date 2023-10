Terry contro De Bruyne | «Non era una persona facile ai tempi del Chelsea»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 novembre 2023) John, ex difensore e capitano del, ha svelato un retroscena sul passaggio di Kevin Denel club londinese Ai microfoni di Obi One Podcast, Johnha svelato un retroscena su Kevin Deaidel. LE PAROLE – «Kevin Denon era unada allenare a quel tempo. Probabilmente perché giocava poco, ma aveva sempre la testa bassa ed era di cattivo umore. Era come un bambino che va al parco giochi e nessuno vuole giocare con lui. Una volta Eto’o litigò con lui perchè il belga non si allenava come voleva Samuel».