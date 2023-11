Terremoto oggi Macerata | scossa 2 4 in provincia

I comuni più vicini all'epicentro sono stati Tolentino e Belforte del Chienti Una scossa didi magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Macerata . I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 5.02, sono stati Tolentino e Belforte del Chienti .

Impediscono il realizzarsi della buona volontà di chi dovrebbe lavorare per le nostre comunità". Un altro aspetto che rilevava era il terremoto dell'anima che la popolazione aveva subito.