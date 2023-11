Tentati furti in casa sventati dai Carabinieri

...deimessi a segno a Loreto Aprutino, Cepagatti e Pianella. Aggiornamento: I gravi indizi di colpevolezza a carico dei cinque arrestati per i reati di furto in abitazione, consumati e, ...Ieri notte, poco dopo le 2, tentato furto in un alimentari di Via Sernesi. Un uomo, 25enne domenicano, si è introdotto all’interno dell'esercizio dopo aver forzato la porta d’ingresso. Effrazione che ...Nella serata di lunedì nella zona di Tor Carbone, a Roma, il calciatore della squadra giallorossa è stato vittima di un furto nella propria abitazione in zona Appia Antica: ignoti, dopo aver infranto ...