Tentano di rapinare due volte il senatore “così li ho messi in fuga”

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 novembre 2023) AGI - "La sicurezza è fatta di tanti elementi e nel dl Caivano non abbiamo visto elementi di futuro, ma solo repressione. Che va bene, ma non possiamo accontentarci di questo". A dirlo, raccontando all'AGI la sua 'disavventura' di ritorno dalla missione della Commissione antimafia a Caivano e Nisida, ilLuigi Nave (M5s). Lunedì scorso, Nave, era a bordo della sua auto, "una Mercedes ma vecchia di sette anni", precisa, in viaggio da Nisida verso Villaricca dove risiede, ed è stato duebersaglio di un tentativo di rapina, minacciato in entrambi casi con una pistola, da due diverse batterie di rapinatori. "Mi ha lasciato interdetto essere vittima di criminali duea breve distanza di tempo e soprattutto alla fine della giornata di missione antimafia - sottolinea - la prima volta mentre transitavo lungo la ...