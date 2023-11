Tennis | Volandri accoglie Sinner | “Uomo squadra | ha il fuoco dentro” E spiega l’assenza di Vavassori

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 novembre 2023) L’Italia si sta preparando per essere grande protagonista alle Finals di Coppa Davis, che andranno in scena a Malaga (Spagna) dal 21 al 26 novembre. La nostra Nazionale incrocerà l’Olanda ai quarti di finale e vuole farsi strada, con il sogno di alzare al cielo l’Insalatiera. Filippoè stato ospite dell’ultima puntata diMania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, e ha parlato di alcune assenze con cui ha dovuto i conti nel corso della sua esperienza da capitano non giocatore in Coppa Davis: “Mi sono abituato a fare con quello che c’è e non con quello che avrei voluto che ci fosse. Questa esperienza, che è iniziata da due anni e mezzo, mi ha insegnato tantissimo e tanto mi deve insegnere. Io posso avere tutta l’esperienza che voglio da giocatore, lavoro come tecnico da sette anni e a Sky da più di dieci, mentre qui l’esperienza ...