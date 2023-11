Tennis | Torneo Parigi-Bercy Esordio sul velluto per Djokovic

Daniil Medvedev è stato battuto 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6 dal bulgaro Grigor Dimitrov nei sedicesimi deldi Parigi - Bercy. Dopo la sconfitta, il tennista russo è uscito dal campo accompagnato dai fischi del pubblico parigino a cui ha rivolto un gestaccio. "Dito medio", ha poi detto Medvedev. "Ma ...

ATP Parigi-Bercy: Alcaraz saluta subito il torneo! Safiullin vince in due set Ubitennis

Tennis: Torneo Parigi-Bercy. Tsitsipas piega Auger-Aliassime Tiscali

Avanti anche Tsitsipas e Hurkacz, eliminato a sorpresa Medvedev da un super Dimitrov. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW Debutto senza problemi a Bercy per Novak Djokovic. Il ..."Dito medio - ha poi spiegato il russo - Ma no, mi stavo solo controllando le unghie. Perché mai avrei dovuto farlo ad un pubblico così bello come quello di Parigi". Il torneo in diretta su Sky ...